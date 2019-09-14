Пристайко рассказал, чего ожидает Зеленский от саммита "нормандской четверки"

"Президент Зеленский хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну. Это максимально то, чего мы ожидали. Это мы уже шестой год ведем переговоры, на которых мы ожидаем, что наконец война уйдет из нашей земли, мы сможем развиваться как каждая цивилизованная нация, не станем платить каждый день и не читать утром о том, что очередной снайпер убил наших ребят. Это то, что мы хотели. Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это, в первую очередь, предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", - отметил он.

По словам Пристайко, "чтобы не быть голословным, именно: мы завершаем разведение в Станице Луганской". Он добавил, что сейчас в этом районе восстанавливают мост. "Как только этот мост будет восстановлен, по нему пойдет пассажиропоток, мы сможем двигаться в два следующих участка", - сказал он.

"Президент Зеленский не хочет три следующих, он просит, обращается с идеей ко всем - развести вдоль всей линии, все 400 или сколько там километров", - добавил Пристайко.

Также он отметил, что "мы готовы открывать больше возможностей для наших людей, социально-экономические платы, упростить им жизнь".

"Мы еще ожидаем - это освобождение всех наших, кто остался в тюрьмах российских", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Пристайко заявил, что для ВР будет сложной задачей вопрос закона об особенностях самоуправления на Донбассе.