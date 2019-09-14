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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60328 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111530 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103363 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110367 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119724 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148314 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148694 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пристайко рассказал, чего ожидает Зеленский от саммита "нормандской четверки"

Пристайко рассказал, чего ожидает Зеленский от саммита "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 12497 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от саммита лидеров стран "нормандского формата", в котором обсуждается урегулирование на Донбассе, укрепления того прогресса, который был достигнут, для того, чтобы двигаться дальше, в частности, относительно продолжения разведения сил и средств на определенных участках на Донбассе, упрощения жизни для жителей Донбасса, вопроса освобождения всех пленников Кремля. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга на полях 16-й ежегодной встречи YES, передает УНН.

"Президент Зеленский хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну. Это максимально то, чего мы ожидали. Это мы уже шестой год ведем переговоры, на которых мы ожидаем, что наконец война уйдет из нашей земли, мы сможем развиваться как каждая цивилизованная нация, не станем платить каждый день и не читать утром о том, что очередной снайпер убил наших ребят. Это то, что мы хотели. Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это, в первую очередь, предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", - отметил он.

По словам Пристайко, "чтобы не быть голословным, именно: мы завершаем разведение в Станице Луганской". Он добавил, что сейчас в этом районе восстанавливают мост. "Как только этот мост будет восстановлен, по нему пойдет пассажиропоток, мы сможем двигаться в два следующих участка", - сказал он.

"Президент Зеленский не хочет три следующих, он просит, обращается с идеей ко всем - развести вдоль всей линии, все 400 или сколько там километров", - добавил Пристайко.

Также он отметил, что "мы готовы открывать больше возможностей для наших людей, социально-экономические платы, упростить им жизнь".

"Мы еще ожидаем - это освобождение всех наших, кто остался в тюрьмах российских", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, Пристайко заявил, что для ВР будет сложной задачей вопрос закона об особенностях самоуправления на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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