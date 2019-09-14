Пристайко: для ВР буде складним завданням питання закону про особливості самоврядування на Донбасі

"Що стосується теперішнього закону про особливий статус - сам цей закон, сама ідея особливого статусу, яка прописана у діючому законі, - це і був компроміс, який дозволив нам припинити війну... з самого початку - 2015 року. Тепер ми маємо рухатися далі. Це закон дійсно був розрахований до 31 грудня цього року, і я вважаю, що перед нашими депутатами стоїть надзвичайно складне завдання, яким чином: змінити цей закон, написати новий закон, погодити цей закон. Це дуже складна робота, яку ми починаємо з нашим депутатським корпусом, я (кажу - ред.) нас, маючи на увазі уряд, ту частину нашого уряду, яка залучена до переговорів", - заявив Пристайко.

"Дуже багато деталей. Як далеко ми зможемо просунутися в цьому законі, які необхідні компроміси з обох боків зробити, щоби на нашу землю прийшов мир нарешті - це буде складна робота", - додав голова МЗС.

При цьому він заявив, що не може сказати, у якій формі це буде відбуватися, "чи буде внесено зміни в існуючий, чи буде прийнято рішення в кінці кінців голосувати нашим депутатам".

Нагадаємо, Пристайко заявив, що Україна не буде вносити зміни до Конституції про "особливий статус" Донбасу.