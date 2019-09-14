Пристайко: для ВР буде складним завданням питання закону про особливості самоврядування на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Перед новою Верховною Радою стоїть надзвичайно складне завдання щодо того, у якому форматі має далі вирішуватися питання щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, дія якого наразі завершується 31 грудня цього року. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу на полях 16-ї щорічній зустрічі YES, передає УНН.
"Що стосується теперішнього закону про особливий статус - сам цей закон, сама ідея особливого статусу, яка прописана у діючому законі, - це і був компроміс, який дозволив нам припинити війну... з самого початку - 2015 року. Тепер ми маємо рухатися далі. Це закон дійсно був розрахований до 31 грудня цього року, і я вважаю, що перед нашими депутатами стоїть надзвичайно складне завдання, яким чином: змінити цей закон, написати новий закон, погодити цей закон. Це дуже складна робота, яку ми починаємо з нашим депутатським корпусом, я (кажу - ред.) нас, маючи на увазі уряд, ту частину нашого уряду, яка залучена до переговорів", - заявив Пристайко.
"Дуже багато деталей. Як далеко ми зможемо просунутися в цьому законі, які необхідні компроміси з обох боків зробити, щоби на нашу землю прийшов мир нарешті - це буде складна робота", - додав голова МЗС.
При цьому він заявив, що не може сказати, у якій формі це буде відбуватися, "чи буде внесено зміни в існуючий, чи буде прийнято рішення в кінці кінців голосувати нашим депутатам".
Нагадаємо, Пристайко заявив, що Україна не буде вносити зміни до Конституції про "особливий статус" Донбасу.