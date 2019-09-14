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Україна не буде вносити зміни до Конституції про "особливий статус" Донбасу - Пристайко

Україна не буде вносити зміни до Конституції про "особливий статус" Донбасу - Пристайко

Київ • УНН

 • 17234 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.

"У мінських домовленостях записано, що буде проведена реформа українського законодавства, конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація… Ми не вносимо ніяких змін в Конституцію, ми продовжуємо наш шлях конституційної реформи, яку ми самі для України робимо, і основа цих змін є децентралізація, яка багато років в Україні йде успішно", - сказав Пристайко.

За його словами, окупованим територіям пропонується можливість розвиватися шляхом децентралізації, як і всій Україні.

"Ми пропонуємо тій стороні, яка знаходиться зараз за лінією дотику, яка не є повністю контрольованою українським урядом, зрозуміти, що їхній шанс розвитку - це децентралізація", - зазначив Пристайко.

Голова МЗС зазначив, що вони можуть об’єднувати громади, очікувати певних можливостей, зокрема фінансових, як і наразі інші області та райони України.

Нагадаємо, Пристайко розповів про своє бачення "творчих підходів" на Донбасі.

Українські Національні Новини

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