Пристайко розповів про своє бачення "творчих підходів" на Донбасі

КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Донбасі можливо застосувати творчі підходи, і новий уряд має кілька таких ідей, але вони можуть бути застосовані лише в разі забезпечення безпеки в регіоні. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.