Пристайко розповів про своє бачення "творчих підходів" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Донбасі можливо застосувати творчі підходи, і новий уряд має кілька таких ідей, але вони можуть бути застосовані лише в разі забезпечення безпеки в регіоні. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
"Щонайменше ми повинні бути чесними, і чесними з собою, нагадуючи собі, що ми про щось домовилися. Ми можемо ненавидіти це, але ми повинні йти до самого кінця. Ми не хочемо кидати ідею креативного підходу (вирішення конфлікту на Донбасі - ред.). І ви знаєте, ми вчимося на досвіді різних країн, намагаючись зрозуміти, що можна зробити, який творчий підхід можна застосувати тут, шукаємо ми те, що називаємо "інформаційним поверненням" (the informational pushback)", - повідомив міністр.
"У нас є така ідея, ми створимо станції у кожному крихітному маленькому місті, намагаючись розповісти місцевим жителям про те, що тут відбувається, чого намагається досягти Київ. Чи збираємося ми відкрити наші серця якомога ширше, щоб достукатися до сердець і умів людей? Так, це теж можливо", - додав він.
З його слів, "у нас є всі ці творчі підходи".
"Зрештою, яким би творчий підхід не був тут, ми повинні подумати про тверду безпеку, яка повертає нас до початку розмови: чи дозволяє безпека нам бути творчими взагалі?" - підсумував голова МЗС.
Нагадаємо, голова ОБСЄ Лайчак заявив, що мінський формат під сумнів ставлять незацікавлені в закінченні війни.