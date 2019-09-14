Голова ОБСЄ: мінський формат під сумнів ставлять незацікавлені в закінченні війни

"Мінськ – це те, що у нас є. Мінськ було підписано у певний час, за певних обставин, і його ніколи так і не було втілено як слід. Тепер у нас є рух, є прихильність, є рішучість, і я думаю, зараз не час ставити під сумнів базу, якою є Мінськ, і формат, яким є "нормандський", і не час зараз ставити це все під сумнів. Я думаю, ті, хто не зацікавлений в розв’язанні проблеми і закінченні війни, вони якраз можуть ставити під сумнів цей формат і ці рамки. А нам потрібно використати цей формат і рамки для того, щоб досягти того, чого ми хочемо", - зазначив Лайчак, відповідаючи на запитання модератора про те, чи не потрібен "перезапуск Мінська".

Його підтримав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який зазначив, що "Мінськ" має всі необхідні складові для того, щоб процес був успішним.

"Питання не в тому, який формат переговорів – питання в тому, що Росія не визнає своєї відповідальності відповідно до мінських домовленостей", - додав він.

Нагадаємо, ОБСЄ продовжуватиме сприяння мирному врегулюванню на Донбасі.