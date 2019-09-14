Глава ОБСЕ: минский формат под сомнение ставят незаинтересованные в окончании войны

"Минск - это то, что у нас есть. Минск был подписан в определенное время, при определенных обстоятельствах, и он никогда так и не был воплощен в жизнь как следует. Теперь у нас есть движение, есть приверженность, есть решимость, и я думаю, сейчас не время ставить под сомнение базу, каковой является Минск, и формат, которым является "нормандский", и не время сейчас ставить это все под сомнение. Я думаю, те, кто не заинтересован в решении проблемы и окончании войны, они как раз могут ставить под сомнение этот формат и эти рамки. А нам нужно использовать этот формат и рамки для того, чтобы достичь того, чего мы хотим", - отметил Лайчак, отвечая на вопрос модератора о том, не нужен ли "перезапуск Минска".

Его поддержал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который отметил, что "Минск" имеет все необходимые составляющие для того, чтобы процесс был успешным.

"Вопрос не в том, какой формат переговоров - вопрос в том, что Россия не признает своей ответственности в соответствии с минскими договоренностями", - добавил он.

Напомним, ОБСЕ будет продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе.