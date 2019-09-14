Пристайко рассказал о своем видении "творческих подходов" на Донбассе

"По меньшей мере мы должны быть честными, и честными с собой, напоминая себе, что мы о чем-то договорились. Мы можем ненавидеть это, но мы должны идти до самого конца. Мы не хотим бросать идею креативного подхода (решения конфликта на Донбассе - ред.). И вы знаете, мы учимся на опыте различных стран, пытаясь понять, что можно сделать, какой творческий подход можно применить здесь, ищем то, что называем "информационным возвратом" (the informational pushback)", - сообщил министр.

"У нас есть такая идея, мы создадим станции в каждом крошечном маленьком городе, пытаясь рассказать местным жителям о том, что здесь происходит, чего пытается достичь Киев. Собираемся ли мы открыть наши сердца как можно шире, чтобы достучаться до сердец и умов людей? Да, это тоже возможно", - добавил он.

По его словам, "у нас есть все эти творческие подходы".

"В конце концов, каким бы творческий подход не был здесь, мы должны подумать о твердой безопасности, которая возвращает нас к началу разговора: позволяет ли безопасность нам быть творческими вообще?" - подытожил глава МИД.

Напомним, председатель ОБСЕ Лайчак заявил, что минский формат под сомнение ставят незаинтересованные в окончании войны.