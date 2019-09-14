Украина не будет вносить изменения в Конституцию об "особом статусе" Донбасса - Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина не будет вносить никакие изменения в Конституцию о так называемом особом статусе Донбасса. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга на 16-й ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.
"В минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация... Мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая много лет в Украине идет успешно", - сказал Пристайко.
По его словам, оккупированным территориям предлагается возможность развиваться путем децентрализации, как и всей Украине.
"Мы предлагаем той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, не полностью контролируемой украинским правительством, понять, что их шанс развития - это децентрализация", - отметил Пристайко.
Глава МИД отметил, что они могут объединять общины, ожидать определенных возможностей, в том числе финансовых, как на данный момент и другие области и районы Украины.
Напомним, Пристайко рассказал о своем видении "творческих подходов" на Донбассе.