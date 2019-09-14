Пристайко: для ВР будет сложной задачей вопрос закона об особенностях самоуправления на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Перед новой Верховной Радой стоит чрезвычайно сложная задача относительно того, в каком формате должен дальше решаться вопрос по закону об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, действие которого сейчас завершается 31 декабря этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга на полях 16-й ежегодной встречи YES, передает УНН.
"Что касается настоящего закона об особом статусе - сам этот закон, сама идея особого статуса, которая прописана в действующем законе, - это и был компромисс, который позволил нам прекратить войну... с самого начала - в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше. Это закон действительно был рассчитан до 31 декабря этого года, и я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложная задача, каким образом: изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон. Это очень сложная работа, которую мы начинаем с нашим депутатским корпусом, я (говорю - ред.) нас, имея в виду правительство, ту часть нашего правительства, которая вовлечена в переговоры", - заявил Пристайко.
"Очень много деталей. Как далеко мы сможем продвинуться в этом законе, какие необходимы компромиссы с обеих сторон сделать, чтобы на нашу землю пришел мир наконец - это будет сложная работа", - добавил глава МИД.
При этом он заявил, что не может сказать, в какой форме это будет происходить, "будут ли внесены изменения в существующий, будет ли принято решение в конце концов голосовать нашим депутатам".
Напомним, Пристайко заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об "особом статусе" Донбасса.