Пристайко: для ВР будет сложной задачей вопрос закона об особенностях самоуправления на Донбассе

"Что касается настоящего закона об особом статусе - сам этот закон, сама идея особого статуса, которая прописана в действующем законе, - это и был компромисс, который позволил нам прекратить войну... с самого начала - в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше. Это закон действительно был рассчитан до 31 декабря этого года, и я считаю, что перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложная задача, каким образом: изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон. Это очень сложная работа, которую мы начинаем с нашим депутатским корпусом, я (говорю - ред.) нас, имея в виду правительство, ту часть нашего правительства, которая вовлечена в переговоры", - заявил Пристайко.

"Очень много деталей. Как далеко мы сможем продвинуться в этом законе, какие необходимы компромиссы с обеих сторон сделать, чтобы на нашу землю пришел мир наконец - это будет сложная работа", - добавил глава МИД.

При этом он заявил, что не может сказать, в какой форме это будет происходить, "будут ли внесены изменения в существующий, будет ли принято решение в конце концов голосовать нашим депутатам".

Напомним, Пристайко заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об "особом статусе" Донбасса.