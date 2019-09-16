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В МЗС сподіваються звільнити всіх ув'язнених Росією українців

В МЗС сподіваються звільнити всіх ув'язнених Росією українців

Київ • УНН

 • 7937 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В МЗС сподіваються звільнити всіх ув’язнених російською владою українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Ми сподіваємося в найближчий час звільнити всіх, хто знаходиться в тюрмах на території Росії та на окупованих територіях Донбасу і Криму”, — сказав Пристайко.

Як повідомляв УНН, адвокат Дмитро Дінзе розповів, що Володимир Балух, Олег Сенцов та Олександр Кольченко ніколи не отримували російських паспортів.

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