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Балух, Сенцов та Кольченко ніколи не отримували російських паспортів - адвокат

Балух, Сенцов та Кольченко ніколи не отримували російських паспортів - адвокат

Київ • УНН

 • 10311 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Громадські активісти Володимир Балух, Олег Сенцов та Олександр Кольченко ніколи не отримували російських паспортів. Про це під час пресконференції заявив адвокат Сенцова і Балуха Дмитро Дінзе, передає УНН.

Під час пресконференції стало відомо, що у Торжковській колонії Володимиру Балуху видали російський паспорт, який законним вважають тільки там.

“Ми не обстоювали цю процедуру ні у випадку Сенцова, ні у випадку Балуха, адже це — безглуздя. Будь-які обстоювання лише б закріпили російське громадянство по відношенню до українських громадян. Російські суди цікаво підходять до цього питання. Юридично цю процедуру ми не запускали, клоунади вирішили не робити. Ми дочекались обміну, де вже всі компетентні органи розібрались, що ніяких російських паспортів ні Сенцев, ні Кольченко, ні Балух не отримували”, — розповів адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кремль не виключає нового обміну з Україною

Дінзе також зазначив, що з самого початку громадянином Росії вирішили чомусь не робити Євгена Панова.

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