Балух, Сенцов и Кольченко никогда не получали российских паспортов - адвокат

Во время пресс-конференции стало известно, что в Торжевской колонии Владимиру Балуху выдали российский паспорт, который законным считают только там.

“Мы не отстаивали эту процедуру ни в случае Сенцова, ни в случае Балуха, ведь это — бессмыслица. Любые отстаивания только бы закрепили российское гражданство по отношению к украинским гражданам. Российские суды интересно подходят к этому вопросу. Юридически эта процедуру мы не запускали, клоунады решили не делать. Мы дождались обмена, где уже все компетентные органы разобрались, что никаких российских паспортов ни Сенцов, ни Кольченко, ни Балух не получали”, — рассказал адвокат.

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Динзе также отметил, что с самого начала гражданином России решили почему-то не делать Евгения Панова.