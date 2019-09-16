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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45797 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109319 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101212 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108439 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118783 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147844 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148351 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Балух, Сенцов и Кольченко никогда не получали российских паспортов - адвокат

Балух, Сенцов и Кольченко никогда не получали российских паспортов - адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Гражданские активисты Владимир Балух, Олег Сенцов и Александр Кольченко никогда не получали российских паспортов. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Сенцова и Балуха Дмитрий Динзе, передает УНН.

Во время пресс-конференции стало известно, что в Торжевской колонии Владимиру Балуху выдали российский паспорт, который законным считают только там.

“Мы не отстаивали эту процедуру ни в случае Сенцова, ни в случае Балуха, ведь это — бессмыслица. Любые отстаивания только бы закрепили российское гражданство по отношению к украинским гражданам. Российские суды интересно подходят к этому вопросу. Юридически эта процедуру мы не запускали, клоунады решили не делать. Мы дождались обмена, где уже все компетентные органы разобрались, что никаких российских паспортов ни Сенцов, ни Кольченко, ни Балух не получали”, — рассказал адвокат.

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Динзе также отметил, что с самого начала гражданином России решили почему-то не делать Евгения Панова.

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