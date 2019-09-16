В МИД надеются освободить всех заключенных Россией украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В МИД надеются освободить всех заключенных российскими властями украинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
"Мы надеемся в ближайшее время освободить всех находящихся в тюрьмах на территории России и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", - сказал Пристайко.
Как сообщал УНН, адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что Владимир Балух, Олег Сенцов и Александр Кольченко никогда не получали российских паспортов.
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