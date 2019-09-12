Під час нормандської зустрічі обговорюватимуть мінські домовленості і формулу Штайнмаєра - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Під час зустрічі лідерів чотирьох країн нормандського формату обговорюватимуть багато питань, серед яких - мінські домовленості і формула Штайнмаєра. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.
“Як я вже сказав, ми повинні обговорити (на зустрічі в Нормандському форматі — ред.) всі пункти Мінських домовленостей. Тобто, ви знаєте прекрасно, не я підписував ці Мінські угоди, але ми з вами розуміємо, що відповідальність зараз на мені. Ніхто не знімає цю відповідальність, бо це наша країна, і ми будемо працювати і боротись, щоб захищати кожну краплю наших українських інтересів”, — сказав Зеленський.
Крім того, з його слів, формула Штайнмаєра під час зустрічі також буде розглядатись.
“Рішення буде прийматись лідерами чотирьох країн”, — додав Президент.
Нагадаємо, 11 вересня Меркель заявила про підготовку до саміту "нормандської четвірки" через пару тижнів.
Як писав УНН, МЗС Франції виступає за зустріч в Нормандські форматі в Парижі в найближчі дні.