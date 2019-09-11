Меркель заявила про підготовку до саміту "нормандської четвірки" через пару тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Ведеться підготовча робота по організації зустрічі лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в найближчі тижні. Про це заявила в середу канцлер Німеччини Ангела Меркель під час дебатів у Бундестазі щодо федеральному бюджету на 2020 рік, пише УНН з посиланням на журнал Focus.
“Ми несемо відповідальність за зняття напруженості у відносинах Росії і України”, — вважає вона. “В останні тижні досягнутий перший невеликий прогрес”, — сказала канцлер, вказавши, що це сталося “з тих пір, як Президент (України Володимир) Зеленський заступив на свою посаду”.
Меркель висловила надію на те, що вдасться просунутися вперед у реалізації мінських домовленостей. “І ми працюємо над самітом в чотирибічному форматі через пару тижнів, щоб домогтися значного прогресу”, — підкреслила Меркель.
Як передавав УНН, МЗС Франції виступає за зустріч в Нормандські форматі в Парижі в найближчі дні.