МЗС Франції виступає за зустріч в Нормандські форматі в Парижі в найближчі дні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня під час спільної прес-конференції з російським колегою Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.

“Не може бути мови про довгострокову взаємодії з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні. Ми констатували за останні місяці значний прогрес, значні зрушення — звільнення в суботу 70 утримуваних, в тому числі 24 моряків — я вважаю, це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція”, — сказав міністр.

На його думку, необхідно скористатися “даними кліматом” для повного виконання Мінських угод.

“Ми б хотіли, щоб в найближчі дні в Парижі була організована нова зустріч на вищому рівні в рамках Нормандського формату”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Президент Володимир Зеленський хоче провести “нормандську зустріч” в цьому місяці

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