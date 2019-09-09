МЗС Франції виступає за зустріч в Нормандські форматі в Парижі в найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня під час спільної прес-конференції з російським колегою Сергієм Лавровим, передає кореспондент УНН.
“Не може бути мови про довгострокову взаємодії з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні. Ми констатували за останні місяці значний прогрес, значні зрушення — звільнення в суботу 70 утримуваних, в тому числі 24 моряків — я вважаю, це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція”, — сказав міністр.
На його думку, необхідно скористатися “даними кліматом” для повного виконання Мінських угод.
“Ми б хотіли, щоб в найближчі дні в Парижі була організована нова зустріч на вищому рівні в рамках Нормандського формату”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Президент Володимир Зеленський хоче провести “нормандську зустріч” в цьому місяці