МИД Франции выступает за встречу в Нормандские формате в Париже в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент УНН.
“Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация в Украине. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки — освобождение в субботу 70 удерживаемых, в том числе 24 моряков — я считаю, это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция”, — сказал министр.
По его мнению, необходимо воспользоваться “данным климатом” для полного выполнения Минских соглашений.
“Мы б хотели, чтоб в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках Нормандского формата”, — заявил он.
Как сообщал УНН, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Президент Владимир Зеленский хочет провести “нормандскую встреча” в этом месяце