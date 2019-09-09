Зеленський хоче провести "нормандську зустріч" цього місяця - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хоче провести зустріч лідерів Нормандського формату максимально швидко. Про це заявив Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному брифінгу з міністром закордонних справ і європейських питань Республіки Молдова Ніку Попеску в Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми плануємо найближчим часом проведення цієї зустрічі у Нормандському форматі. Я можу сказати — ініціатива є провести це взагалі найближчим часом. Щонайменше президент Зеленський готовий це зробити не лише до грудня — він готовий це зробити цього місяця”, — сказав Пристайко.
З його слів, Украіна має домовленості фактично з усіма учасниками Нормандського формату.
“Ми спробуємо посприяти тому, що ще проведемо одну розмову, можливо, по телефону, з всіма радниками глав держав і урядів для того, щоб вийти максимально швидко”, — додав міністр.
Як передавав УНН, Молдова приєдналася до країн, які не визнають “вибори” в окупованому Криму.