Зеленский хочет провести "нормандскую встреча" в этом месяце - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу лидеров Нормандского формата максимально быстро. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Мы планируем в ближайшее время проведения этой встречи в нормандской формате. Я могу сказать — инициатива провести это вообще в ближайшее время. По меньшей мере президент Зеленский готов это сделать не только к декабрю — он готов это сделать в этом месяце”, — сказал Пристайко.
По его словам, Украина имеет договоренности фактически со всеми участниками Нормандского формата.
“Мы постараемся поспособствовать тому, что еще проведем один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств для того, чтобы выйти максимально быстро”, — добавил министр.
Как сообщал УНН, Молдова присоединилась к странам, не признают “выборы” в оккупированном Крыму.