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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 96310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115901 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107628 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121545 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149092 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149240 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель

Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель

Киев  •  УНН

 • 11629 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Ведется подготовительная работа по организации встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Германия, Франция) в ближайшие недели. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, пишет УНН со ссылкой на журнал Focus.

“Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины”, — считает она. “В последние недели достигнут первый небольшой прогресс”, — сказала канцлер, указав, что это произошло “с тех пор, как Президент (Украины Владимир) Зеленский заступил на свой пост”.

Меркель выразила надежду на то, что удастся продвинуться вперед в реализации минских договоренностей. “И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса”, — подчеркнула Меркель.

Как сообщал УНН, МИД Франции выступает за встречу в Нормандские формате в Париже в ближайшие дни.

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