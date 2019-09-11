Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Ведется подготовительная работа по организации встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, Россия, Германия, Франция) в ближайшие недели. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, пишет УНН со ссылкой на журнал Focus.
“Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины”, — считает она. “В последние недели достигнут первый небольшой прогресс”, — сказала канцлер, указав, что это произошло “с тех пор, как Президент (Украины Владимир) Зеленский заступил на свой пост”.
Меркель выразила надежду на то, что удастся продвинуться вперед в реализации минских договоренностей. “И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса”, — подчеркнула Меркель.
Как сообщал УНН, МИД Франции выступает за встречу в Нормандские формате в Париже в ближайшие дни.