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Во время нормандской встречи обсудят минские договоренности и формулу Штайнмайера - Зеленский

Во время нормандской встречи обсудят минские договоренности и формулу Штайнмайера - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 14407 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых - минские договоренности и формула Штайнмайера. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

"Как я уже сказал, мы должны обсудить (на встрече в нормандском формате - ред.) все пункты Минских договоренностей. То есть, вы знаете прекрасно, не я подписывал эти минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша страна, и мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, формула Штайнмайера во время встречи также будет рассматриваться.

"Решение будет приниматься лидерами четырех стран", - добавил Президент.

Напомним, 11 сентября Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель.

Как писал УНН, МИД Франции выступает за встречу в Нормандские формате в Париже в ближайшие дни.

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