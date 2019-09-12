Во время нормандской встречи обсудят минские договоренности и формулу Штайнмайера - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Во время встречи лидеров четырех стран нормандского формата будут обсуждать многие вопросы, среди которых - минские договоренности и формула Штайнмайера. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.
"Как я уже сказал, мы должны обсудить (на встрече в нормандском формате - ред.) все пункты Минских договоренностей. То есть, вы знаете прекрасно, не я подписывал эти минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша страна, и мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", - сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, формула Штайнмайера во время встречи также будет рассматриваться.
"Решение будет приниматься лидерами четырех стран", - добавил Президент.
Напомним, 11 сентября Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель.
Как писал УНН, МИД Франции выступает за встречу в Нормандские формате в Париже в ближайшие дни.