Во время нормандской встречи обсудят минские договоренности и формулу Штайнмайера - Зеленский

"Как я уже сказал, мы должны обсудить (на встрече в нормандском формате - ред.) все пункты Минских договоренностей. То есть, вы знаете прекрасно, не я подписывал эти минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша страна, и мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, формула Штайнмайера во время встречи также будет рассматриваться.

"Решение будет приниматься лидерами четырех стран", - добавил Президент.

Напомним, 11 сентября Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель.

Как писал УНН, МИД Франции выступает за встречу в Нормандские формате в Париже в ближайшие дни.