Пристайко рассказал про "формулу Зеленского"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в чем заключается "формула Зеленского" по решению внутренних проблем в Украине. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Есть “формула Зеленского”. Формула Зеленского значит что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать... на все про все у нас есть от полугода до года, у нас нет пяти лет. Это и является условной “формулой Зеленского”, — сказал Пристайко.
Причем, глава МИД подчеркнул, что в настоящее время за Украиной стоит не так много международных партнеров и стоит обратить внимание на сигналы, по смягчению мер сдерживания в отношении России, которые были введены со стороны западных стран из-за ее агрессию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД надеются освободить всех заключенных Россией украинцев
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение “нормандской четверкой” трех важных вопросов. В частности, Зеленский сообщил, что во время нормандской встречи обсудят минские договоренности и формулу Штайнмайера.