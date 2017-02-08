Прикордонники отримали від Норвегії засоби для радіаційної та хімічної безпеки на понад 16 млн грн
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні прикордонники Мукачівського прикордонного загону на Закарпатті отримали від представників урядової норвезької організації, що займається військово-технічною допомогою, засоби для радіаційної та хімічної безпеки, передає кореспондент УНН.
Загальна вартість отриманої допомоги склала 5 млн норвезьких крон, або близько 16,2 млн грн.
Мукачівському прикордонному загонові передали мобільний комплекс з детектування ядерних та радіаційних відходів і матеріалів, комплекс з дезактивації, який дозволяє очистити від ядерних, радіаційних, хімічних, біологічних елементів як місцевість, дороги, транспортні засоби, так і безпосередньо людей. Окрім того, прикордонники отримали 5 гама-спектрометрів для визначення небезпечних елементів, 28 пошукових пристроїв для виявлення джерел гама-випромінювання, 44 комплекти засобів індивідуального захисту, електронні дозиметри тощо.
“Реалізована програма виконується у рамках Плану дій Уряду Норвегії у галузі ядерної і радіаційної безпеки у Північних регіонах. Спочатку заходи були спрямовані на північний захід Російської Федерації, де знаходиться ряд військових та енергетичних об’єктів. Однак після 2014 року 50% дій урядової програми переорієнтували на допомогу Україні. Передане мукачівським прикордонникам устаткування пройшло відповідну перевірку у профільних наукових установах України. Тендерні процедури для закупівлі обладнання були оголошені в Європі, зокрема й у Норвегії. У подальшому уряд Норвегії планує продовжувати започатковану програму. Наразі розробляється проект, націлений на допомогу Житомирському прикордонному загону”, — розповів кореспонденту УНН координатор урядової програми Норвегії Павло Тишаков.
Прикордонники Мукачівського загону вже пройшли відповідне навчання з використання нового устаткування. Отримані пристрої будуть базуватися безпосередньо у розташуванні загону й використовуватимуться у пунктах пропуску для виявлення небезпечних вантажів.