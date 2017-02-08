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Прикордонники отримали від Норвегії засоби для радіаційної та хімічної безпеки на понад 16 млн грн

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні прикордонники Мукачівського прикордонного загону на Закарпатті отримали від представників урядової норвезької організації, що займається військово-технічною допомогою, засоби для радіаційної та хімічної безпеки, передає кореспондент УНН.

Прикордонники отримали від Норвегії засоби для радіаційної та хімічної безпеки на понад 16 млн грн

Загальна вартість отриманої допомоги склала 5 млн норвезьких крон, або близько 16,2 млн грн.

Мукачівському прикордонному загонові передали мобільний комплекс з детектування ядерних та радіаційних відходів і матеріалів, комплекс з дезактивації, який дозволяє очистити від ядерних, радіаційних, хімічних, біологічних елементів як місцевість, дороги, транспортні засоби, так і безпосередньо людей. Окрім того, прикордонники отримали 5 гама-спектрометрів для визначення небезпечних елементів, 28 пошукових пристроїв для виявлення джерел гама-випромінювання, 44 комплекти засобів індивідуального захисту, електронні дозиметри тощо.

“Реалізована програма виконується у рамках Плану дій Уряду Норвегії у галузі ядерної і радіаційної безпеки у Північних регіонах. Спочатку заходи були спрямовані на північний захід Російської Федерації, де знаходиться ряд військових та енергетичних об’єктів. Однак після 2014 року 50% дій урядової програми переорієнтували на допомогу Україні. Передане мукачівським прикордонникам устаткування пройшло відповідну перевірку у профільних наукових установах України. Тендерні процедури для закупівлі обладнання були оголошені в Європі, зокрема й у Норвегії. У подальшому уряд Норвегії планує продовжувати започатковану програму. Наразі розробляється проект, націлений на допомогу Житомирському прикордонному загону”, — розповів кореспонденту УНН координатор урядової програми Норвегії Павло Тишаков.

Прикордонники Мукачівського загону вже пройшли відповідне навчання з використання нового устаткування. Отримані пристрої будуть базуватися безпосередньо у розташуванні загону й використовуватимуться у пунктах пропуску для виявлення небезпечних вантажів.

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