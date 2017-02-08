Пограничники получили от Норвегии средства для радиационной и химической безопасности на более чем 16 млн грн

Общая стоимость полученной помощи составила 5 млн норвежских крон, или около 16,2 млн грн.

Мукачевскому пограничному отряду передали мобильный комплекс детектирования ядерных и радиационных отходов и материалов, комплекс по дезактивации, который позволяет очистить от ядерных, радиационных, химических, биологических элементов как местность, дороги, транспортные средства, так и непосредственно людей. Кроме того, пограничники получили 5 гамма-спектрометров для определения опасных элементов, 28 поисковых устройств для обнаружения источников гамма-излучения, 44 комплекта средств индивидуальной защиты, электронные дозиметры и тому подобное.

"Реализованная программа выполняется в рамках Плана действий Правительства Норвегии в области ядерной и радиационной безопасности в Северных регионах. Сначала меры были направлены на северо-запад Российской Федерации, где находится ряд военных и энергетических объектов. Однако после 2014 года 50% действий правительственной программы переориентировали на помощь Украине. Переданное мукачевским пограничникам оборудование прошло соответствующую проверку в профильных научных учреждениях Украины. Тендерные процедуры для закупки оборудования были объявлены в Европе, в частности в Норвегии. В дальнейшем правительство Норвегии планирует продолжать начатую программу. Сейчас разрабатывается проект, нацеленный на помощь Житомирскому пограничному отряду", — рассказал корреспонденту УНН координатор правительственной программы Норвегии Павел Тишаков.

Пограничники Мукачевского отряда уже прошли соответствующее обучение по использованию нового оборудования. Полученные устройства будут базироваться непосредственно в расположении отряда и будут использоваться в пунктах пропуска для выявления опасных грузов.