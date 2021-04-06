Прикарпаття, Закарпаття та Буковина найближчими днями вийдуть з "червоної" зони - Степанов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області найближчими днями при повній стабілізації та досягненні певних параметрів почнуть виходити з “червоної” зони. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У нас значно зменшилася кількість захворілих в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, які перші зайшли до карантинних обмежень, тобто до "червоного“ рівня... Найближчими днями при повній стабілізації та досягнення певних параметрів ці області почнуть виходити з "червоного“ рівня, відповідно будуть знижені карантинні обмеження, вони стануть більш легкими”, — розповів Степанов.

Доповнення

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Київ ввів локдаун до 16 квітня.

На тлі карантинних обмежень, що затяглися, підприємці на Прикарпатті ходили до ОДА з вимогами відкрити промислові ринки.

А на Закарпатті відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом з 6 квітня.

Додамо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов не виключає, що найближчим часом в “червону” зону за епіднебезпекою щодо поширення COVID-19 можуть потрапити Харківщина та Хмельниччина.

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