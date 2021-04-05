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Немчінов: ще дві області на межі "червоної" зони, загальнонаціональний локдаун не обговорюється

Київ • УНН

 • 25480 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов не виключає, що найближчим часом в "червону" зону за епіднебезпекою щодо поширення COVID-19 можуть потрапити Харківщина та Хмельниччина. Про це він сказав ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.

Немчінов: ще дві області на межі "червоної" зони, загальнонаціональний локдаун не обговорюється

Цитата:

"Я думаю, що, напевно, Харківська і Хмельницька. Але там МОЗ веде достатньо активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я і ОДА зокрема. Будемо бачити", - сказав він, відповідаючи на запитання, які регіони найближчим часом в Україні можуть "почервоніти", зважаючи на COVID-показники.

Деталі

При цьому він зауважив, що не хоче робити якихось прогнозів щодо, власне, переходу у "червону" зону цих двох областей і орієнтується на рівень госпіталізацій, а також зайнятість ліжок з киснем для COVID-хворих.

"Думаю, що цим двом областям варто звернути увагу на свої показники", - зазначив Немчінов.

Загальнонаціональний локдаун: чи будуть вводити

"Питання загальнонаціональних обмежувальних заходів зараз не обговорюється", - зазначив Немчінов.

Він зауважив водночас, що наразі виникає питання дотримання карантинних вимог, "адже фактично усі заходи, які були у "червоних" зонах,.. потребують реакції відповідно як з боку правоохоронців, так і Держспоживслужби". Це стосується контролю за дотриманням епідобмежень, зокрема, на ринках.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні на ранок 5 квітня зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, - 10,1 тисячі, традиційне зменшення випадків на вихідних. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано через COVID-19 – 3 275 осіб.

Активних хворих на сьогодні 369 162 особи, приріст за добу - 4 979.

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