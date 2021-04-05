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Немчинов: еще две области на грани "красной" зоны, общенациональный локдаун не обсуждается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключает, что в ближайшее время в "красную" зону по эпидопасности по распространению COVID-19 могут попасть Харьковская и Хмельницкая области. Об этом он сказал эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

Цитата:

"Я думаю, что, наверное, Харьковская и Хмельницкая. Но там Минздрав ведет достаточно активную работу с местными подразделениями здравоохранения и ОГА в частности. Будем видеть", - сказал он, отвечая на вопрос, какие регионы в ближайшее время в Украине могут "покраснеть", учитывая COVID-показатели.

Детали

При этом он отметил, что не хочет делать каких-либо прогнозов относительно собственно перехода в "красную" зону этих двух областей и ориентируется на уровень госпитализаций, а также занятость коек с кислородом для COVID-больных.

"Думаю, что этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели", - отметил Немчинов.

Общенациональный локдаун: будут ли вводить

"Вопрос общенациональных ограничительных мер сейчас не обсуждается", - отметил Немчинов.

Он добавил вместе с тем, что сейчас возникает вопрос соблюдения карантинных требований, "ведь фактически все мероприятия, которые были в "красных" зонах,.. требуют реакции соответственно как со стороны правоохранителей, так и Госпотребслужбы". Это касается контроля за соблюдением эпидограничений, в частности, на рынках.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине на утро 5 апреля зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, - 10,1 тысячи, традиционное уменьшение случаев на выходных. В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. За минувшие сутки госпитализированы из-за COVID-19 - 3275 человек.

Активных больных на сегодня 369 162 человека, прирост за сутки - 4979.

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