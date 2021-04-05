Мер Івано-Франківська та підприємці вимагають відкриття промислових ринків

Цитата

“Сьогодні разом з підприємцями ходили в обласну державну адміністрацію — добиватися можливості, щоб люди працювали. Тривалий карантин виснажує. Люди лишаються без засобів для існування. Але „червону зону“ у нас ще не припиняють. Тому мусимо шукати шляхи, як відновити роботу законно і безпечно”, — написав Марцінків.

Деталі

За його словами, в ОДА нормально віднеслися до цієї вимоги.

“Обіцяли сьогодні ж пропрацювати можливість відновлення роботи — впродовж 4 годин. Тому скоро нарешті буде відомо як, коли і за яких умов промислові ринки зможуть працювати. Міська влада всіляко підтримає підприємців. Тепер — слово за обласною адміністрацією. Чекаємо”, — зазначив мер.

Доповнення

В Івано-Франківській області за 4 квітня зафіксовано 91 випадок захворювання на COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,755 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 квітня, — 10,1 тисячі, традиційне зменшення випадків на вихідних.