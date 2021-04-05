Мэр Ивано-Франковска и предприниматели требуют открытия промышленных рынков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию с требованиями открыть промышленные рынки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию - добиваться возможности, чтобы люди работали. Долгий карантин истощает. Люди остаются без средств к существованию. Но "красную зону" у нас еще не прекращают. Поэтому должны искать пути, как восстановить работу законно и безопасно", - написал Марцинкив.
Детали
По его словам, в ОГА нормально отнеслись к этому требованию.
"Обещали сегодня же проработать возможность возобновления работы - в течение 4 часов. Поэтому скоро наконец будет известно как, когда и при каких условиях промышленные рынки смогут работать. Городские власти всячески поддержит предпринимателей. Теперь - слово за областной администрацией. Ждем", - отметил мэр.
Дополнение
В Ивано-Франковской области за 4 апреля зафиксировано 91 случай заболевания COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,755 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 апреля, - 10,1 тысячи, традиционное уменьшение случаев на выходных.