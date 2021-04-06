У Закарпатській області відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів

ukru
19:01 • 26822 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 23691 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 82223 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 50542 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 89426 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114874 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144085 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183853 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309440 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192738 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 125874 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 100633 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 95315 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 100965 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 92244 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 50696 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309440 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244129 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337867 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331398 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61581 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109463 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110317 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107315 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120689 перегляди
Актуальне
У Закарпатській області відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів

У Закарпатській області відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів

Київ • УНН

 • 12039 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Закарпатській області відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом з 6 квітня. Про це йдеться на сайті Запорізької ОДА, пише УНН.

Деталі

5 квітня відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області. Комісія вирішила з 6 квітня дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Зокрема, це перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Цитата

“Ми маємо втримати та покращити результати, яких досягли за період перебування регіону у „червоній“ зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби розірвати ланцюг зараження COVID-19 та знизити навантаження на медичну систему”, — сказав Анатолій Полосков, голова облдержадміністрації.

Доповнення

За інформацією МОЗ, найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (128,1, більше, ніж напередодні), Житомирській (115,5, менше, ніж напередодні) областях та у Києві (114,4, більше, ніж напередодні). 

Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 3 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область.

“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо

Раніше регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження щодо здійснення на території Закарпатської області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79