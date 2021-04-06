У Закарпатській області відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Закарпатській області відновлюють регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом з 6 квітня. Про це йдеться на сайті Запорізької ОДА, пише УНН.
Деталі
5 квітня відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у Закарпатській області. Комісія вирішила з 6 квітня дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
Зокрема, це перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.
Цитата
“Ми маємо втримати та покращити результати, яких досягли за період перебування регіону у „червоній“ зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби розірвати ланцюг зараження COVID-19 та знизити навантаження на медичну систему”, — сказав Анатолій Полосков, голова облдержадміністрації.
Доповнення
За інформацією МОЗ, найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (128,1, більше, ніж напередодні), Житомирській (115,5, менше, ніж напередодні) областях та у Києві (114,4, більше, ніж напередодні).
Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 3 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:
“жовта” — один регіон: Херсонська область.
“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
Нагадаємо
Раніше регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження щодо здійснення на території Закарпатської області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.