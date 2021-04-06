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В Закарпатской области восстанавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров

В Закарпатской области восстанавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров

Киев  •  УНН

 • 12031 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Закарпатской области восстанавливают регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом с 6 апреля. Об этом говорится на сайте Запорожской ОГА, пишет УНН.

Детали

5 апреля состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области. Комиссия решила с 6 апреля разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В частности, это перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении, в количестве не большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства, определенная в регистрационных документах на такое транспортное средство .

Цитата

“Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в” красной “зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему”, — сказал Анатолий Полосков, председатель облгосадминистрации.

Дополнение

По информации Минздрава, самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (128,1, больше, чем накануне), Житомирской (115,5, меньше, чем накануне) областях и в Киеве (114,4, больше, чем накануне).

Добавим, превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления “оранжевого” или “красного” уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 3 апреля, глядя на показатели, выглядит так:

“Желтая” — один регион: Херсонская область.

“Оранжевая” — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

“Красная” — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним

Ранее региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить до 5 апреля 2021 ограничениях по осуществлению на территории Закарпатской области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

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