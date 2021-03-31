У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До 5 квітня рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС продовжено обмеження пасажирських перевезень в Закарпатській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
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Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження щодо здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.
Нагадаємо
Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами “червоних зон” в країні.
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