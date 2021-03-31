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У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення

У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення

Київ • УНН

 • 13619 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. До 5 квітня рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС продовжено обмеження пасажирських перевезень в Закарпатській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Деталі

Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження щодо здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Нагадаємо

Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами “червоних зон” в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд підтримав рішення щодо обмежень на перевезення у зв’язку з пандемією з COVID-19

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