У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення

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Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження щодо здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

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Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами “червоних зон” в країні.

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