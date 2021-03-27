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В УЗ оновили інформацію щодо пасажирських перевезень в "червоних зонах"

В УЗ оновили інформацію щодо пасажирських перевезень в "червоних зонах"

Київ • УНН

 • 14480 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами "червоних зон" в країні. Новий графік оприлюднено на сайті УЗ, передає УНН.

Деталі

Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, станом на 27 березня пасажирські перевезення у "червоних зонах" відбуваються за таким сценарієм:

Чернігівська область: "червона зона" з 00:00 29 березня. Враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал, вирішено поки що не обмежувати залізничний рух у регіоні. Протягом тижня буде допрацьовано питання безпечного транспортування для мешканців області, контролю наповнюваності потягів та дотримання маскового режиму. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються.

Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде, втім Укрзалізниця разом з МОЗ уважно слідкує за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.

Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.

Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.

Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06.04 включно. Призначено 8 спеціальних рейсів у закарпатському та буковинському напрямках.

Також в УЗ зазначили, що рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС Рівненську та Черкаську області не переведено до категорії "червоних зон", а відтак жодних обмежень залізничного руху там не застосовується.

Що було раніше

27 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області.

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