В УЗ оновили інформацію щодо пасажирських перевезень в "червоних зонах"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами "червоних зон" в країні. Новий графік оприлюднено на сайті УЗ, передає УНН.
Деталі
Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, станом на 27 березня пасажирські перевезення у "червоних зонах" відбуваються за таким сценарієм:
Чернігівська область: "червона зона" з 00:00 29 березня. Враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал, вирішено поки що не обмежувати залізничний рух у регіоні. Протягом тижня буде допрацьовано питання безпечного транспортування для мешканців області, контролю наповнюваності потягів та дотримання маскового режиму. На цей час обмеження висадки-посадки не запроваджуються.
Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде, втім Укрзалізниця разом з МОЗ уважно слідкує за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.
Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.
Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.
Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.
Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06.04 включно. Призначено 8 спеціальних рейсів у закарпатському та буковинському напрямках.
Також в УЗ зазначили, що рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС Рівненську та Черкаську області не переведено до категорії "червоних зон", а відтак жодних обмежень залізничного руху там не застосовується.
Що було раніше
27 березня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області.