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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50762 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70947 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В УЗ обновили информацию по пассажирским перевозкам в "красных зонах"

В УЗ обновили информацию по пассажирским перевозкам в "красных зонах"

Киев  •  УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Укрзализныця обновила график пассажирских перевозок в связи с изменениями "красных зон" в стране. Новый график опубликован на сайте УЗ, передает УНН.

Детали

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по состоянию на 27 марта пассажирские перевозки в "красных зонах" происходят по следующему сценарию:

Черниговская область: "красная зона" с 00:00 29 марта. Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся.

Николаевская область: в 01.04 включительно ограничений высадки-посадки не будет, впрочем Укрзализныця вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться.

Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно, в зависимости от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.

Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки нет.

Сумская область: ограничений высадки-посадки нет.

Одесская область: ограничений высадки-посадки нет.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадки-посадки в этих регионах продлено до 06.04 включительно. Назначено 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.

Также в УЗ отметили, что решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенскую и Черкасскую области не переведено в категорию "красных зон", а значит никаких ограничений железнодорожного движения там не применяется.

Что было раньше

27 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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