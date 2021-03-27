В УЗ обновили информацию по пассажирским перевозкам в "красных зонах"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Укрзализныця обновила график пассажирских перевозок в связи с изменениями "красных зон" в стране. Новый график опубликован на сайте УЗ, передает УНН.
Детали
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по состоянию на 27 марта пассажирские перевозки в "красных зонах" происходят по следующему сценарию:
Черниговская область: "красная зона" с 00:00 29 марта. Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся.
Николаевская область: в 01.04 включительно ограничений высадки-посадки не будет, впрочем Укрзализныця вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться.
Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно, в зависимости от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.
Киев и Киевская область: ограничений высадки-посадки нет.
Сумская область: ограничений высадки-посадки нет.
Одесская область: ограничений высадки-посадки нет.
Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадки-посадки в этих регионах продлено до 06.04 включительно. Назначено 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.
Также в УЗ отметили, что решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенскую и Черкасскую области не переведено в категорию "красных зон", а значит никаких ограничений железнодорожного движения там не применяется.
Что было раньше
27 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области.