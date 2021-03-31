В Закарпатской области до 5 апреля продолжили ограничения на пассажирские перевозки

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Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить до 5 апреля 2021 ограничениях по осуществлению на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Напомним

Укрзализныця обновила график пассажирских перевозок в связи с изменениями "красных зон" в стране.

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