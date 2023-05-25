пригожин знову заявив про "виведення" ПВК "вагнер" з Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Засновник ПВК “Вагнер” євгеній пригожин знову заявив про нібито виведення підрозділів бойовиків із Бахмута, ідеться у поширеній його "пресслужбою" заяві, пише УНН.
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"Ми виводимо підрозділи з Бахмута. До 1 червня основна частина перебазується в тилові табори. Передаємо позиції військовим. Але якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута", - заявив пригожин у відеозверненні.
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Інститут вивчення війни (ISW) раніше повідомляв, що після 1 червня бойовики ПВК “вагнер” залишать Бахмут, щоб відновитись та тренуватись протягом двох місяців.
На початку місяця ватажок ПВК “вагнер” євгеній пригожин уже заявляв, що "вагнерівці" залишать Бахмут 10 травня через нестачу боєприпасів.
Тим часом, як повідомлялося, кремль готує інформаційну операцію з публічної дискредитації засновника ПВК "вагнер" Євгена Пригожина.