ISW: кремль готовит информационную операцию по дискредитации пригожина

Детали

Как отмечается, утечка данных американской разведки, опубликованная The Washington Post, свидетельствует о том, что основатель ЧВК "вагнер" евгений пригожин предложил украинской разведке раскрыть местонахождение российских позиций в обмен на выход ВСУ из Бахмута.

Издание сообщило, что сам пригожин неоднократно общался с представителями ГУР Украины. Сообщается, что представители ГУР отклонили предложение пригожина, поскольку не доверяли ему. The Washington Post также опубликовали интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским о взаимодействии начальника ГУР генерал-майора Кирилла Буданова с пригожиным и его оперативниками в Африке, в котором Зеленский не подтвердил контакты Украины и основателя "вагнера".

Позже, сам пригожин ответил на интервью Зеленского, саркастически заявив, что может "подтвердить эту информацию", поскольку "вагнеру" "нечего скрывать от иностранных спецслужб" и что они с Будановым "все еще находятся в Африке".

В Институте изучения войны подчеркивают, что сообщения о попытках пригожина сотрудничать с украинской разведкой были бы скорее частью его вражды с министерством обороны россии, а не "нападением" на президента рф владимира путина.

"Сообщения пригожина о связи с украинской разведкой, вероятно, были бы частью усилий завоевать благосклонность путина, способствуя быстрой победе ЧВК "вагнера" в Бахмуте, и нанося ущерб российской армии за кулисами. Недавно пригожин отказался от своих комментариев, которые косвенно высмеивали путина. Это указывает на то, что пригожин осознает свою зависимость от путина и не намерен противодействовать ему", - отметили в Институте изучения войны.

Там отметили, что последние обвинения вряд ли заставят кремль отстранить пригожина в ближайшее время, но могут способствовать попыткам дискредитировать его. Сообщается, что российские официальные лица уже угрожали пригожину на фоне его попыток шантажировать минобороны, чтобы те предоставили ему больше боеприпасов. Вероятно, кремль готовит механизмы дискредитации пригожина как предателя.

"Неназванные источники в кремле сообщили, что администрация президента россии готовит информационную операцию по публичной дискредитации пригожина, но отметили, что москва вряд ли будет угрожать пригожину, пока войска "вагнера" находятся на передовой.

пригожин командует войсками "вагнера" на Донбассе, и его устранение нарушит российские позиции в Бахмуте – риск, на который путин вряд ли пойдет. кремль также не может легко публично устранить и заменить пригожина как фактического руководителя "вагнера", поскольку ЧВК является независимой компанией, а сам пригожин не занимает официальной должности в российском правительстве", - подытожили в Институте изучения войны.

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