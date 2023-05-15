ISW: росіяни розпочали нову повітряну кампанію, щоб зірвати контрнаступальні дії України

ukru
Ексклюзив
07:03 • 6521 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 21909 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281456 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379637 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311165 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344896 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308100 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223559 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207029 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165586 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 22402 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 26124 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 34200 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 33599 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 31883 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400472 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543175 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575756 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572591 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 10665 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208355 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379648 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177919 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168663 перегляди
Актуальне
ISW: росіяни розпочали нову повітряну кампанію, щоб зірвати контрнаступальні дії України

ISW: росіяни розпочали нову повітряну кампанію, щоб зірвати контрнаступальні дії України

Київ • УНН

 • 1927416 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Росіяни розпочали нову повітряну кампанію, зокрема серію ударів безпілотниками та ракетами, щоб зірвати контрнаступальні дії України. Про це пише Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.

Цитата

"Дедалі регулярніші серії російських безпілотників і ракетних ударів, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі.

Російські війська з 19 квітня завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, зокрема в тилових районах. росіяни використали значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією проти критичної інфраструктури України з осені 2022 року до зими 2023 року", - йдеться в аналізі.

Деталі

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські сили, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії, і тому, у поточній кампанії окупанти можуть використовувати набагато менше цих ракет, намагаючись зберегти обмежені запаси, що залишилися.

Натомість, російські сили покладаються на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва "Shahed", щоб подолати українську протиповітряну оборону. Хоча, в ISW зауважують, що ЗСУ вже більш ефективні у знищенні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії.

"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу. Ця серія атак була більш регулярною, ніж попередня широка російська кампанія проти критичної інфраструктури, і ISW вважає, що російські сили, можливо, намагаються завдавати майже щоденних серій ударів, щоб представити це як успішне стримування потенційних майбутніх українських контрнаступальних операцій", - додали в Інституті вивчення війни.

Там підкреслили, що передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська стурбовані  можливостями України для проведення контрнаступальних операцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: Україна могла завдати удари по ворогу не британськими ракетами, а іншими системами ураження

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21