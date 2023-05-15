ISW: росіяни розпочали нову повітряну кампанію, щоб зірвати контрнаступальні дії України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Росіяни розпочали нову повітряну кампанію, зокрема серію ударів безпілотниками та ракетами, щоб зірвати контрнаступальні дії України. Про це пише Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.
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"Дедалі регулярніші серії російських безпілотників і ракетних ударів, ймовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі.
Російські війська з 19 квітня завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, зокрема в тилових районах. росіяни використали значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією проти критичної інфраструктури України з осені 2022 року до зими 2023 року", - йдеться в аналізі.
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В Інституті вивчення війни зазначають, що російські сили, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії, і тому, у поточній кампанії окупанти можуть використовувати набагато менше цих ракет, намагаючись зберегти обмежені запаси, що залишилися.
Натомість, російські сили покладаються на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва "Shahed", щоб подолати українську протиповітряну оборону. Хоча, в ISW зауважують, що ЗСУ вже більш ефективні у знищенні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії.
"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу. Ця серія атак була більш регулярною, ніж попередня широка російська кампанія проти критичної інфраструктури, і ISW вважає, що російські сили, можливо, намагаються завдавати майже щоденних серій ударів, щоб представити це як успішне стримування потенційних майбутніх українських контрнаступальних операцій", - додали в Інституті вивчення війни.
Там підкреслили, що передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська стурбовані можливостями України для проведення контрнаступальних операцій.
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