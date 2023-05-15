ISW: россияне начали новую воздушную кампанию, чтобы сорвать контрнаступательные действия Украины

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"Все более регулярные серии российских беспилотников и ракетных ударов, вероятно, являются частью новой российской воздушной кампании в Украине, направленной на снижение способности Украины проводить контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.

Российские войска с 19 апреля нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, в том числе в тыловых районах. россияне использовали значительно меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией против критической инфраструктуры Украины с осени 2022 года до зимы 2023 года", - говорится в анализе.

Детали

В Институте изучения войны отмечают, что российские силы, вероятно, израсходовали значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и поэтому, в текущей кампании оккупанты могут использовать гораздо меньше этих ракет, пытаясь сохранить ограниченные оставшиеся запасы.

Вместо этого, российские силы полагаются на запуск большого количества беспилотников иранского производства "Shahed", чтобы преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Хотя, в ISW отмечают, что ВСУ уже более эффективны в уничтожении российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании.

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и материально-технических объектах в глубоком тылу. Эта серия атак была более регулярной, чем предыдущая широкая российская кампания против критической инфраструктуры, и ISW считает, что российские силы, возможно, пытаются наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить это как успешное сдерживание потенциальных будущих украинских контрнаступательных операций", - добавили в Институте изучения войны.

Там подчеркнули, что предполагаемые цели и ограниченный характер этой кампании указывает на то, что российские войска обеспокоены возможностями Украины для проведения контрнаступательных операций.

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