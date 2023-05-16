ISW: кремль готує інформаційну операцію з дискредитації пригожина

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Як зазначається, витік даних американської розвідки, що опублікував The Washington Post, свідчить про те, що засновник ПВК "вагнер" євгеній пригожин запропонував українській розвідці розкрити місцезнаходження російських позицій в обмін на вихід ЗСУ з Бахмута.

Видання повідомило, що сам пригожин неодноразово спілкувався з представниками ГУР України. Повідомляється, що представники ГУР відхилили пропозицію пригожина, оскільки не довіряли йому. The Washington Post також опублікували інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським щодо взаємодії начальника ГУР генерал-майора Кирила Буданова з пригожиним та його оперативниками в Африці, в якому Зеленський не підтвердив контакти України та засновника "вагнера".

Пізніше, сам пригожин відповів на інтерв'ю Зеленського, саркастично заявивши, що може "підтвердити цю інформацію", оскільки "вагнеру" "нема чого приховувати від іноземних спецслужб" і що вони з Будановим "все ще перебувають в Африці".

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що повідомлення про спроби пригожина співпрацювати з українською розвідкою були б скоріше частиною його ворожнечі з міністерством оборони росії, а не "нападом" на президента рф володимира путіна.

"Повідомлення пригожина про зв’язок з українською розвідкою, ймовірно, були б частиною зусиль завоювати прихильність путіна, сприяючи швидкій перемозі ПВК "вагнера" в Бахмуті, і завдаючи шкоди російській армії за лаштунками. Нещодавно пригожин відмовився від свох коментарів, які опосередковано висміювали путіна. Це вказує на те, що пригожин усвідомлює свою залежність від путіна і не має намір протидіяти йому", - зауважили в Інституті вивчення війни.

Там наголосили, що останні звинувачення навряд чи змусять кремль усунути пригожина найближчим часом, але можуть сприяти спробам дискредитувати його. Повідомляється, що російські офіційні особи вже погрожували пригожину на тлі його спроб шантажувати міноборони, щоб ті надали йому більше боєприпасів. Імовірно, кремль готує механізми дискредитації пригожина як зрадника.

"Неназвані джерела в кремлі повідомили, що адміністрація президента росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації пригожина, але зазначили, що москва навряд чи буде погрожувати пригожину, поки війська "вагнера" знаходяться на передовій.

пригожин командує військами "вагнера" на Донбасі, і його усунення порушить російські позиції в Бахмуті – ризик, на який путін навряд чи піде. кремль також не може легко публічно усунути та замінити пригожина як фактичного керівника "вагнера", оскільки ПВК є незалежною компанією, а сам пригожин не займає офіційної посади в російському уряді", - підсумували в Інституті вивчення війни.

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