ISW: пригожин заявил, что до 1 июня "вагнер" выйдет из Бахмута и возьмет "перерыв" на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Главарь ЧВК “вагнер” Евгений пригожин заявил, что после 1 июня они покинут Бахмут, чтобы восстановиться и тренироваться в течение двух месяцев, сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Детали
пригожин заявил, что ЧВК “вагнер” передаст армии рф контроль над Бахмутом 25 мая и полностью отойдет со всей линии фронта до 1 июня, чтобы отдохнуть и восстановиться в течение двух месяцев.
Также главарь “вагнера” заявил, что любые возможные сообщения о штурмовых действиях его группы в течение этого двухмесячного периода будут фейковыми. Исключением будут заявления самого пригожина.
Ранее ISW оценивало, что силы “вагнера” вряд ли будут продолжать бои за пределами Бахмута из-за серьезного истощения. Двухмесячный период восстановления, который объявил пригожин, может позволить ЧВК отсидеть ключевые части украинского контрнаступления.
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