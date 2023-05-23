ISW: пригожин заявив, що до 1 червня “вагнер” вийдуть з Бахмута і візьмуть "перерву" на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Ватажок ПВК “вагнер” євген пригожин заявив, що після 1 червня вони покинуть Бахмут, щоб відновитись та тренуватись протягом двох місяців, повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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пригожин заявив, що ПВК “вагнер” передасть армії рф контроль над Бахмутом 25 травня і повністю відійде з усієї лінії фронту до 1 червня, щоб відпочити та відновитися протягом двох місяців.
Також ватажок “вагнера” заявив, що будь-які можливі повідомлення про штурмові дії його групи протягом цього двомісячного періоду будуть фейковими. Винятком будут заяви самого пригожина.
Раніше ISW оцінювало, що сили “вагнера” навряд чи продовжуватимуть бої за межами Бахмута через серйозне виснаження.. Двомісячний період відновлення, який оголосив пригожин, може дозволити ПВК відсидіти ключові частини українського контрнаступу.
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