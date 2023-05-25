пригожин снова заявил о "выводе" ЧВК "вагнер" из Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Основатель ЧВК “Вагнер” евгений пригожин снова заявил о якобы выводе подразделений боевиков из Бахмута, говорится в распространенном его "пресс-службой" заявлении, пишет УНН.
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"Мы выводим подразделения из Бахмута. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута", - заявил пригожин в видеообращении.
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Институт изучения войны (ISW) ранее сообщал, что после 1 июня боевики ЧВК “вагнер” покинут Бахмут, чтобы восстановиться и тренироваться в течение двух месяцев.
В начале месяца главарь ЧВК “вагнер” евгений пригожин уже заявлял, что "вагнеровцы" оставят Бахмут 10 мая из-за недостатка боеприпасов.
Тем временем, как сообщалось, кремль готовит информационную операцию по публичной дискредитации основателя ЧВК "вагнер" евгения пригожина.