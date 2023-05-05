пригожин заявил, что чвк "вагнер" покинет Бахмут 10 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава международной преступной организации чвк "вагнер" евгений пригожин завил, что "вагнеровцы" оставят Бахмут 10 мая из-за нехватки боеприпасов, говорится в распространенном сегодня заявлении пригожина, передает УНН.
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“Я официально сообщаю министру обороны и верховному главнокомандующему: нести потери без боеприпасов в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои ребята не будут. Поэтому 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут", - заявил пригожин.
Детали
Главарь чвк “вагнер” заявил, что позиции в городе "вагнеровцы" собираются передать подразделениям министерства обороны россии.
По его словам, остатки пвк будут отведены в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны".
Дополнение
По оценкам Белого дома, российские военные потеряли 100 тысяч человек за последние пять месяцев в боях против Украины.