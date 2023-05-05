пригожин заявив, що пвк "вагнер" залишить Бахмут 10 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Голова міжнародної злочинної організації пвк "вагнер" євгеній пригожин завив, що "вагнерівці" залишать Бахмут 10 травня через брак боєприпасів, ідеться у поширеній сьогодні заяві пригожина, передає УНН.
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“Я офіційно повідомляю міністра оборони та верховного головнокомандувача: нести втрати без боєприпасів у Бахмуті, марні та невиправдані, мої хлопці не будуть. Тому 10 травня 2023 року ми виходимо із населеного пункту Бахмут", - заявив пригожин.
Деталі
Ватажок пвк “вагнер” заявив, що позиції у місті "вагнерівці" збираються передати підрозділам міністерства оборони росії.
За його словами, залишки пвк будуть відведені до тилових таборів, щоб "зализати рани".
Доповнення
За оцінками Білого дому, російські військові втратили 100 тисяч людей за останні п'ять місяців у боях проти України.