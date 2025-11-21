Президентка Єврокомісії збирається переговорити із Зеленським на тлі появи мирного плану США
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити 28-пунктний мирний план США з Президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова відбудеться після оголошення плану та обговорення його з європейськими лідерами та лідерами G20.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається зв'язатися з Президентом України Володимиром Зеленським після оголошення 28-пунктного так званого мирного плану США для обговорення цього питання, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу у Брюсселі у п'ятницю, пише УНН.
Цей мирний план, або план із 28 пунктів, був оприлюднений. І президент оголосила сьогодні вранці, що обговорить ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі на полях G20, і вона також сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання
При цьому вона не уточнила термінів, коли фон дер Ляєн переговорить з Зеленським. "Я не маю більше інформації", - сказала вона.
"Але ці дзвінки можуть бути неминучими, а також можуть бути подальші дзвінки. (...) Можливо, будуть інші контакти в контексті G20 та під час перебування (Урсули фон дер Ляєн - ред.) в Африці", - відповіла Піньйо на запитання, коли може бути розмова із Зеленським і чи планує фон дер Ляєн телефонний дзвінок з президентом США Дональдом Трампом.
