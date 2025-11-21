$42.150.06
14:48 • 548 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
13:06 • 6238 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 10072 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 19804 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 16723 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 22591 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24119 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29584 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 46135 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23210 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Президент Еврокомиссии собирается переговорить с Зеленским на фоне появления мирного плана США

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить 28-пунктный мирный план США с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор состоится после объявления плана и обсуждения его с европейскими лидерами и лидерами G20.

Президент Еврокомиссии собирается переговорить с Зеленским на фоне появления мирного плана США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается связаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским после объявления 28-пунктного так называемого мирного плана США для обсуждения этого вопроса, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.

Этот мирный план, или план из 28 пунктов, был обнародован. И президент объявила сегодня утром, что обсудит ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге на полях G20, и она также сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос

- отметила Пиньо.

При этом она не уточнила сроки, когда фон дер Ляйен переговорит с Зеленским. "У меня нет больше информации", - сказала она.

"Но эти звонки могут быть неизбежными, а также могут быть дальнейшие звонки. (...) Возможно, будут другие контакты в контексте G20 и во время пребывания (Урсулы фон дер Ляйен - ред.) в Африке", - ответила Пиньо на вопрос, когда может состояться разговор с Зеленским и планирует ли фон дер Ляйен телефонный звонок с президентом США Дональдом Трампом.

План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21.11.25, 14:55 • 10822 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Брюссель
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен