Президент Еврокомиссии собирается переговорить с Зеленским на фоне появления мирного плана США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается связаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским после объявления 28-пунктного так называемого мирного плана США для обсуждения этого вопроса, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе в пятницу, пишет УНН.

Этот мирный план, или план из 28 пунктов, был обнародован. И президент объявила сегодня утром, что обсудит ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге на полях G20, и она также сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос - отметила Пиньо.

При этом она не уточнила сроки, когда фон дер Ляйен переговорит с Зеленским. "У меня нет больше информации", - сказала она.

"Но эти звонки могут быть неизбежными, а также могут быть дальнейшие звонки. (...) Возможно, будут другие контакты в контексте G20 и во время пребывания (Урсулы фон дер Ляйен - ред.) в Африке", - ответила Пиньо на вопрос, когда может состояться разговор с Зеленским и планирует ли фон дер Ляйен телефонный звонок с президентом США Дональдом Трампом.

