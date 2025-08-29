Президент звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Нікіфоренка з посади першого заступника Голови Державної прикордонної служби України. Нікіфоренко обіймав цю посаду з вересня 2019 року.
Деталі
Звільнити Нікіфоренка Володимира Степановича з посади першого заступника Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі.
Доповнення
Володимир Нікіфоренко був призначений першим заступником голови Державної прикордонної служби України у вересні 2019 року.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару на посаду начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.