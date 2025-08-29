Президент уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины. Никифоренко занимал эту должность с сентября 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы Владимира Никифоренко. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №664/2025, передает УНН.
Детали
«Уволить Никифоренко Владимира Степановича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе.
Дополнение
Владимир Никифоренко был назначен первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины в сентябре 2019 года.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару на должность начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.