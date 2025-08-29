$41.260.06
Президент уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины. Никифоренко занимал эту должность с сентября 2019 года.

Президент уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы Владимира Никифоренко. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ Президента №664/2025, передает УНН.

Детали

«Уволить Никифоренко Владимира Степановича с должности первого заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины», — говорится в указе.

Дополнение

Владимир Никифоренко был назначен первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины в сентябре 2019 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару на должность начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Павел Башинский

Политика
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина