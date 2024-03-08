Президент України пояснив, що могло б змінити хід війни

Далекобійна зброя могла б змінити хід повномасштабної війни, яку розпочала рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.

У нас дефіцит і бракує різної амуніції, включаючи далекобійну…наша мета деокуповувати свої землі й закінчити війну. Маючи сильну зброю іноді, ви знаєте до використання деякої зброї може не дійти, тому що ті чи інші війська ворога бояться, якщо ти використовуєш ту, чи іншу зброю. Вони відходять