Президент України пояснив, що могло б змінити хід війни
Київ • УНН
За словами президента Зеленського, далекобійне озброєння може змінити хід війни, дозволивши Україні протистояти російській далекобійній артилерії і змусити їх відступити з окупованих територій.
Далекобійна зброя могла б змінити хід повномасштабної війни, яку розпочала рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.
У нас дефіцит і бракує різної амуніції, включаючи далекобійну…наша мета деокуповувати свої землі й закінчити війну. Маючи сильну зброю іноді, ви знаєте до використання деякої зброї може не дійти, тому що ті чи інші війська ворога бояться, якщо ти використовуєш ту, чи іншу зброю. Вони відходять
Зеленський зазначив, що як тільки Україна змогла вибити з українських територіальних вод російський флот, як тільки рф почала втрачати свої кораблі, багато з цих кораблів відійшли в російські територіальні води.
"Такий самий приклад міг би змінити, те про що ви запитали й хід на суходолі, хід війни на землі. Якщо у тебе є відповідна зброя і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по цивільних містах, наприклад Херсон. Вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність міцніша ніж наша", - розповів Зеленський.
Міністр оборони Німеччини: політичного рішення про відправку Taurus в Україну не приймалося05.03.24, 19:22 • 105002 перегляди
Він зазначив, що росіяни стріляють 20 км плюс артилерією, а в України до 20 км артилерійський снаряд.
"Уявіть собі, що коли у тебе є далекобійна зброя, ти можеш вибити їх далі і якби туди долітала наша зброя, то вони також би відходили. Тому відповідаючи на ваше запитання, чи може сучасна зброя, далекобійна зброя або відповідна російським системам зброя на озброєння України, чи може вона змінити хід війни – так, вона допоможе нам просуватися вперед", - сказав Зеленський.
Доповнення
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликає до нового голосування в Бундестазі щодо ракет Taurus і відновлення їх виробництва для Бундесверу.